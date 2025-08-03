«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Педро, Кассьерра, Вендел, Жерсон, Мостовой.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Гаич, Кисляк, Алеррандро, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов.

«Зенит» сыграет с ЦСКА. 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

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