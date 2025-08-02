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Тренер Cемин назвал главную проблему российского футбола

Семин: уровень подготовки в академиях — главная проблема российского футбола
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Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Юрий Семин выразил мнение, что низкий уровень подготовки в академиях является основной проблемой российского футбола. Его слова приводит Sport24.

«Нам нужно обратить серьезное внимание на ситуацию с тренерами, на программы тренировок в академиях, на сам процесс занятий. Уверен, что начинать нужно отсюда. У нас появляются талантливые игроки, но часто они не раскрываются полностью», — заявил Семин.

Также, по его мнению, на развитие игроков влияет отсутствие еврокубков, так как это уменьшает количество соревновательного процесса и напряженных матчей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Семин раскрыл, нужно ли ужесточать лимит на легионеров в РПЛ.

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