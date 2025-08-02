Россия выиграла серебро чемпионата мира в смешанной эстафете на ЧМ по водным видам спорта

Россия выиграла серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира

Российские пловцы выиграли серебряные медали в смешанной эстафете 4х100 кролем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

В составе России в эстафете приняли участие Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Результат сборной России 3 минуты 19,68 секунды.

Первое место заняли спортсмены из США, которые выиграли заплыв с мировым рекордом (3:18,48) Бронзу завоевала сборная Франции (3:21,35).

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее 12-летняя китайская пловчиха выиграла медаль чемпионата мира.