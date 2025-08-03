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Определились победители второго дня чемпионата мира по пляжному самбо

Стали известны победители второго дня чемпионата мира по пляжному самбо
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Международная Федерация Самбо

Чемпионат мира по пляжному самбо проходит в Сингапуре. По итогам второго дня соревнований определились победители и призеры в соревнованиях среди смешанных команд. Информация об этом опубликована на официальном сайте Международной федерации самбо (ФИАС).

На первом месте оказалась команда ФИАС 1, на второй позиции команда Грузии, а третью строчку разделили спортсмены из Румынии и Казахстана.

Участие в чемпионате мира по пляжному самбо принимают спортсмены из 20 стран.

30 июля Международная федерация самбо получила признание Международного паралимпийского комитета (IPC). IPC отметил работу ФИАС по развитию самбо для слепых и слабовидящих спортсменов. ФИАС стала одной из 15 спортивных федераций в мире с таким статусом.

На чемпионате мира 2024 года российская команда завоевала 26 медалей (16-5-5) и выиграла общий зачет. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению ФИАС, выступали на турнире в нейтральном статусе.

29 мая 2025 года самбо было официально включено в календарь Международного совета военного спорта (CISM).

Ранее появилась информация, что Александру Емельяненко может потребоваться вторая операция.

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