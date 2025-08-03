Девушка каталась на вейк-серфе в Санкт-Петербурге и чудом осталась жива, попав под катер

Девушка по имени Анастасия попала под тонущий катер во время катания на вейк-серфе в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Несколько дней назад Анастасия вместе с компанией друзей отправилась кататься на вейк-серфе, при этом канал не указывает, в каком именно районе Санкт-Петербурга это произошло. Внезапно катер, на котором была компания, стал тонуть, и в воду успели прыгнуть все, кроме Анастасии, которая оказалась под козырьком, который мешал ей выплыть. У нее началась паника, она не могла отплыть в сторону из-за сильного течение, а спасательный жилет, который был на ней, не помог.

Анастасию спас муж ее подруги, который увидел, как ее утягивает на дно. Он прыгнул за девушкой и вытащил ее на поверхность. Обошлось без серьезных повреждений, Анастасия от помощи медиков отказалась. При этом, согласно ее словам, сотрудники компании, которой принадлежал катер, даже не узнали о ее самочувствии.

Причина произошедшего пока неизвестна. Поездку на катере компания оплатила полностью.

Вейк-серф — разновидность катания за катером-буксировщиком. Является «домашней» симуляцией классического серфинга. С одной стороны катер-буксировщик грузится балластом — это позволяет ему делать одну большую волну с одного борта.

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