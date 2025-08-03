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«Жена сказала: «Я побывала в аду»: Ягудин отказался отдавать дочь во дворец гимнастки Винер

Олимпийский чемпион Ягудин заявил, что не отдал дочь во дворец гимнастки Винер
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tatianatotmyanina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин вспомнил, как они вместе с супругой — также чемпионкой Игр по фигурному катанию — Татьяной Тотьмяниной передумали отдавать дочь во дворец гимнастики Ирины Винер из-за других родителей. Его слова приводит Sport24.

«Она перезванивает и говорит: «Леш, пожалуйста, оставь Мишель там, где она занимается». Она потом объяснила: «Ты знаешь, я побывала как будто в аду. Когда родители наступают друг на друга, абсолютно хамское поведение, мысли только о своей, естественно, «будущей чемпионке всея Руси и всей планеты Земля». И вот такое напряжение», — поделился он.

Ягудин является Олимпийским чемпионом 2002 года и четырехкратным чемпионом мира по фигурному катанию. В 2006-м он начал свою карьеру на телевидении, поучаствовав в проекте «Звезды на льду». В 2012-м спортсмен стал ведущим шоу «Ледниковый период».

В январе 2025 года Ягудин признался, что не сидит на диетах.

Ягудин рассказал, что регулярные тренировки помогают ему сжечь лишний вес. Также он поддерживает себя в форме прогулками со своими двумя собаками, одна из которых охотничья. Телеведущий пояснил, что питомцу необходимо много гулять. Поэтому знаменитость проходит по несколько километров в любой день недели и любую погоду.

Ранее Ягудин заявил об отказе от любого алкоголя.

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