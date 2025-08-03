Хабиб назвал дату боя и следующего соперника экс-чемпиона UFC Махачева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Нью-Йорке сделал заявление о следующем сопернике для своего друга и соотечественника, экс-чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

Нурмагомедов заявил, что соперником Махачева станет представитель Австралии Джек Делла Маддалена, который владеет поясом UFC в полусреднем дивизионе. Австралиец завоевал титул 11 июня 2025 года, одержав победу над американцем Белалом Мухаммадом в главном бою турнира UFC 315.

Поединок между Махачевым и Маддаленой состоится 15 ноября в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее стало известно финансовое состояние Махачева.