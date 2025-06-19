«Нужно не так много»: стало известно финансовое состояние бойца UFC Махачева

Хавьер Мендес, американский тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева, во время YouTube-шоу The Javier & Mo Show заявил, что у спортсмена нет проблем с деньгами.

«Тем более, что в Дагестане ему нужно не так много на хорошую жизнь. У него есть ум для ведения бизнеса, его поддерживает семья — заработанных денег ему хватит до конца жизни», — отметил он.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В новой весовой категории Махачев попробует отобрать титул у Джека Маддалены. Время и место боя будут определены позже.

Ранее тренер Махачева рассказал, когда спортсмен завершит карьеру.