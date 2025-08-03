«Спартаку» предсказали победу над «Акроном»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский «Спартак» сможет обыграть «Акрон» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, команде Деяна Станковича для победы нужно серьезно настроиться.

«Акрон» — неплохая команда, а «Спартак»... То в лес, то по дрова — надо настраиваться, бороться за победу, обязательно. Никто не должен думать, что можно играть в полноги, а то получится как с «Балтикой». Надо собраться и играть на команду, только тогда получится добиться результата. У них была хорошая игра с «Ростовом», они могут повторить ее сценарии и добиться победы», — заявил Пономарев.

Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

В матче второго тура РПЛ «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Ранее Владимир Пономарев предсказал ЦСКА победу над «Зенитом».