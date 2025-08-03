ЦСКА предсказали победу в матче против «Зенита»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский ЦСКА сможет обыграть «Зенит» в центральном матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра с «Локомотивом» в Кубке России подарила оптимизм и как-то меня немного успокоила. Думаю, что армейцы на правильном пути — они агрессивно играют, не дают продохнуть сопернику, от этого у них все и получается. Никаких перекатов поперек и назад вратарю, комбинационная и атакующая игра с продвижением вперед, вот так и надо действовать. Жду от ЦСКА даже более интересной игры, чем была с «Локомотивом» на Кубок России — они настроятся, проведут матч очень строго, с высоким уровнем игровой дисциплины и смогут не допустить ошибок. Они умеют многое, свой момент реализуют и забьют. 1:0, ЦСКА победит», — заявил Пономарев.

«Зенит» сыграет с ЦСКА. 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее легенда сборной России раскритиковал возможное нововведение в футболе.