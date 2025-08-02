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В квалификации Гран-при Венгрии был установлен новый рекорд «Формулы-1»

Первую десятку в квалификации Гран-при Венгрии разделило всего 0,543 секунды
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Hamad I Mohammed/Pool/Reuters

Новый рекорд «Формулы-1» был установлен на Гран-при Венгрии. Первое и десятое место по итогам квалификационных заездов разделили всего 0,543 секунды.

С первой позиции в воскресной гонке будет стартовать Шарль Леклер из «Феррари» — его квалификационный результат составил 1 минута 15,372 секунды. Десятку замкнул 20-летний Исаак Хаджар из команды «Рейсинг Буллс» (1,15,915).

Предыдущее достижение так же было установлено на Гран-при Венгрии: в 2023 году победителя квалификации Льюиса Хэмилтона (1,16,609) и занявшего десятое место Нико Хюлькенберга (1,17,186) разделили 0,577 секунд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Ранее туристы попали в страшную аварию на самой сложной в мире гоночной трассе.

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