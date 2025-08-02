«Динамо» хочет перехватить у «Ливерпуля» молодого бразильского таланта

Московское «Динамо» интересуется 19-летним бразильским нападающим «Гремио» Алиссоном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По его информации, бело-голубые готовы заплатить за футболиста €15 млн. Также известно, что молодым талантом интересуется чемпиона Англии «Ливерпуль».

Алиссон дебютировал во взрослом футболе летом 2024 года. В нынешнем сезоне он закрепился в составе «Гремио» и провел 19 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до 2028 года.

29 июля «Динамо» стартовало с победы в групповом этапе Кубка России по футболу, обыграв «Сочи».

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась с результатом 3:2. Бело-голубые открыли счет уже на 9-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева, однако за минуту пропустили дважды: на 34-й и 35-й отличились Дмитрий Васильев и Захар Федоров.

На 60-й минуте Сергеев оформил дубль и восстановил равновесие, а победу москвичам принес гол Даниила Фомина на 90+5-й минуте.

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