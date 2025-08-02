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Губерниев ответил, выступят ли российские биатлонисты на Олимпиаде-2026

Губерниев: на 99 процентов российских биатлонистов не будет на Олимпиаде-2026
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Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российские биатлонисты не выступят на Олимпийских играх 2026 года. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Мы же не строим воздушные или песочные замки. Понятно, что на 99 процентов для российских биатлонистов Олимпиады-2026 не будет. Если вдруг кого-то допустят, это может быть один или два спортсмена буквально. Какой-нибудь wild-card или что-то подобное», — заявил Губерниев.

Ранее главный тренер сборной России Артем Истомин заявил, что команде было дано задание уже начинать готовиться к Олимпиаде-2030.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Губерниев предпочел поездку на ЧМ по биатлону корпоративу за 10 миллионов рублей.

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