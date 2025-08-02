Губерниев предпочел поездку на ЧМ по биатлону корпоративу за 10 миллионов рублей

Российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что поехал бы на чемпионат мира по биатлону вместо корпоратива за 10 млн рублей, передает Спортс.

«Что касается чемпионата мира вместо 10 миллионов рублей — так я их отобью. Люди, которые посмотрят биатлон, потом будут звать на какие-то свои соревнования, награждения, свадьбы, юбилеи», — сказал Губерниев.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Италия не пустила российских биатлонистов на сборы.