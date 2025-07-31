12-летняя китайская пловчиха выиграла медаль чемпионата мира

12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди стала бронзовой медалисткой чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре в женской эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Победителем женской эстафеты на дистанции 4х200 метров стала сборная Австралии, второй финишировала команда США, а замкнула тройку лучших сборная Китая.

При этом юная спортсменка не принимала участия в финальном заплыве, однако она плыла в предварительном, что позволило ей получить медаль мирового первенства.

На проходящем с 11 июля по 3 августа чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее олимпийская чемпионка заявила об унижениях во время карьеры.