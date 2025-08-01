Легенда «Динамо» объяснил неудачи «Краснодара» на старте сезона

Экс-тренер «Динамо» Кобелев о «Краснодаре»: команда еще не готова физически

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что действующий чемпион России «Краснодар» пока не готов физически, передает «Чемпионат».

«С одной стороны, у «Краснодара» сбалансированная команда и осталась такой, какая была. С другой стороны, может быть, еще не готовы физически. Но я бы не стал отделять «Краснодар» от других команд», — сказал Кобелев.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обыграл «Пари НН» (3:0), затем уступил в чемпионате московскому «Локомотиву» (1:2), в первом туре группового этапа Кубка России команда уступила самарским «Крыльям Советов» (1:2).

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