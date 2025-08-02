Легендарный тренер назвал фаворита матча «Зенит» — ЦСКА

Российский тренер Валерий Непомнящий считает петербургский «Зенит» фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, передает «Советский спорт».

«Зенит» в матче с ЦСКА будет фаворитом. Они играют дома. На самом деле игра может закончиться любым из трёх результатов, и в этом матче может произойти абсолютно все», — сказал Непомнящий.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

«Зенит» сыграет с ЦСКА. 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

2 августа в еще одном центральной матче РПЛ сыграют «Краснодар» и московское «Динамо».

Ранее Сергей Семак ответил на критику за малое количество россиян в составе «Зенита».