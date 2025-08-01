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Семак ответил на критику за малое количество россиян в составе «Зенита»

Семак о критике «Зенита»: мы являемся лидером последних лет
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Футбольный клуб «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на официальном сайте клуба объяснил критику в адрес клуба за малое количество россиян в составе, заявив, что «Зенит» является лидером последних лет.

«По россиянам, я думаю, что 99% хейта исходит из того, что «Зенит» является одним из лидеров или даже лидером последних лет. И это всем не нравится. Если россияне будут лучше, они будут играть в составе», — сказал Семак.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее был назван фаворит матча «Зенит» — ЦСКА.

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