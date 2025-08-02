Легенда «Спартака» нашел недостаток в трансфере Жедсона

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Жедсон Фернандеш, перешедший из стамбульского «Бешикташа», вытеснит кого-то из российских игроков из основного состава клуба.

«На его позиции в «Спартаке» есть конкуренция, придется искать варианты. Может, Барко уйдет во фланг — это должен решать главный тренер, потому что он согласовывал этот трансфер и придумывал, как нового футболиста использовать. Барко и Фернандеш должны играть в стартовом составе оба, поэтому кому-то из наших — или Умярову, или еще кому-то не будет места в стартовом составе», — заявил Гладилин.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринидадцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

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