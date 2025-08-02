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Лидер ЦСКА заявил, что расстроился из-за потери партнера

Защитник ЦСКА Круговой заявил, что расстроился уходу Пьянича из клуба
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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой в интервью Legalbet заявил, что испытал негативные эмоции из-за ухода боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

«Конечно, расстроился, что Пьянич ушёл из ЦСКА. Тяжело терять таких опытных футболистов. Но это футбол. Кто-то приходит, кто-то уходит. Будем двигаться дальше», — заявил Круговой.

Контракт с 34-летним футболистом был подписан на год с возможностью продления летом 2024 года. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля 2024 года. До этого два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Вместе с туринским «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее сообщалось, что лидер «Зенита» близок к покупке элитного автомобиля.

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