На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поражение «Ростова» «Спартаку» не считают страшным

Тренер Гладилин заявил, что поражение «Ростова» от «Спартака» не критично
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Ростов» под руководством Джонатана Альбы, несмотря на поражение в Кубке России, имеет шансы на выход из группы.

«Кубковый турнир так устроен, что даже проиграв первый матч «Ростов» может спокойно нагнать лидеров и выйти из группы. Так что никаких выводов по игре в Пути РПЛ, где четыре команды разыгрывают два места в плей-офф, я бы не стал делать. Многие клубы делают ротацию в Кубке России, играют смешанными составами, поэтому нельзя относиться слишком серьезно к результатам. Никакой трагедии в поражении для «Ростова» нет», — заявил Гладилин.

30 июля «Ростов» уступил «Спартаку» в Кубке России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча были забиты в первом тайме: на 28-й минуте отличился Даниил Хлусевич, а на 45+3-й Пабло Солари реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» и «Ростов» играют в группе C вместе с «Пари НН» и махачкалинским «Динамо».

Ранее «Зенит» призвали продать бразильского игрока команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами