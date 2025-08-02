Поражение «Ростова» «Спартаку» не считают страшным

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Ростов» под руководством Джонатана Альбы, несмотря на поражение в Кубке России, имеет шансы на выход из группы.

«Кубковый турнир так устроен, что даже проиграв первый матч «Ростов» может спокойно нагнать лидеров и выйти из группы. Так что никаких выводов по игре в Пути РПЛ, где четыре команды разыгрывают два места в плей-офф, я бы не стал делать. Многие клубы делают ротацию в Кубке России, играют смешанными составами, поэтому нельзя относиться слишком серьезно к результатам. Никакой трагедии в поражении для «Ростова» нет», — заявил Гладилин.

30 июля «Ростов» уступил «Спартаку» в Кубке России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча были забиты в первом тайме: на 28-й минуте отличился Даниил Хлусевич, а на 45+3-й Пабло Солари реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» и «Ростов» играют в группе C вместе с «Пари НН» и махачкалинским «Динамо».

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