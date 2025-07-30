30 июля 2025, 20:45 Обновлено: 30 июля 2025, 19:57 Спорт Размер текста А А А «Спартак» на Дону: красно-белые начинают поход за Кубком в Ростове. LIVE Футбол. Кубок России. «Ростов» — «Спартак». ОНЛАЙН Максим Гужевский

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В матче первого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ московский «Спартак» играет в гостях против «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Fonbet Кубок России. Группа C. 1-й тур Матч не начался 30 июля 20:45 Ростов Ростов-на-Дону, Россия 0 : 0 Спартак М Москва, Россия Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия