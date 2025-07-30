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«Спартак» на Дону: красно-белые начинают поход за Кубком в Ростове. LIVE

Футбол. Кубок России. «Ростов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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В матче первого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ московский «Спартак» играет в гостях против «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Fonbet Кубок России. Группа C. 1-й тур
Матч не начался
30 июля 20:45
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:35

«Спартак»: Помазун (вратарь), Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Зорин, Солари, Дмитриев, Заболотный.

20:25

«Ростов»: Одоевский (вратарь), Тарасов, Семенчук, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

20:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Спартак» начинает свой путь в Кубке России матчем против «Ростова».

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