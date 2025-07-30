Спорт
«Спартак» на Дону: красно-белые начинают поход за Кубком в Ростове. LIVE
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В матче первого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ московский «Спартак» играет в гостях против «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Fonbet Кубок России. Группа C. 1-й тур
Матч не начался
30 июля 20:45
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
20:35
«Спартак»: Помазун (вратарь), Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Зорин, Солари, Дмитриев, Заболотный.
20:25
«Ростов»: Одоевский (вратарь), Тарасов, Семенчук, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.
20:15
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Спартак» начинает свой путь в Кубке России матчем против «Ростова».