На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам

Большунов пропустил ЧР по лыжероллерам, чтобы уделить внимание здоровью
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам, который проходит с 31 июля по 3 августа в Казани, чтобы уделить внимание здоровью, передает «Матч ТВ».

«Мы решили с Александром, что нужно чуть больше внимания уделить здоровью. Чтобы те травмы, которые его преследовали в прошлом, не проявились сейчас, нужно больше заниматься восстановительными процедурами», — сказал Бородавко.

13 февраля 2025 года Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Большунова включили в международный пул допинг-тестирования.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами