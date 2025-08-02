Стало известно, почему Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам, который проходит с 31 июля по 3 августа в Казани, чтобы уделить внимание здоровью, передает «Матч ТВ».

«Мы решили с Александром, что нужно чуть больше внимания уделить здоровью. Чтобы те травмы, которые его преследовали в прошлом, не проявились сейчас, нужно больше заниматься восстановительными процедурами», — сказал Бородавко.

13 февраля 2025 года Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Большунова включили в международный пул допинг-тестирования.