Олимпийского чемпиона Большунова включили в международный пул допинг-тестирования

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов был включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «ВсеПроСпорт» заявил, что ничего нового не случилось.

«Это никакая не новость. Это происходит каждый год. Все эти ребята находятся в международном пуле с момента, как они попали в сборную и выступали на международных соревнованиях. Они не выпадали из этого пула, ничего нового не произошло», — заявил Бородавко.

Всего в пул тестирования FIS попало 39 спортсменов, из которых 23 — лыжники.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе заявила о серьезных проблемах Большунова.