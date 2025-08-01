Загитова рассказала, что ее радует в жизни

Загитова о том, что ее радует в жизни: наверное, это матча на банановом молоке

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала в своих соцсетях, что в жизни ее радует матча на банановом молоке.

«Наверное, это матча на банановом молоке, моя любимая. Когда дует вот этот ветерочек теплый. Когда смотрю на воду. Когда я снимаю коньки после долгих репетиций. Эти мелочи делают жизнь такой прекрасной», — сказала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее стало известно, какую сумму выделят из бюджета Татарстана на строительство школы Загитовой.