Бывший тренер сборной России считает, что Миранчук может стать усилением для «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что футболист швейцарского «Сьона» Антон Миранчук, может стать усилением для московского «Динамо», передает Vprognoze.ru.

«Не скажу, что в центре поля «Динамо» кого-то не хватает. Так достаточно высококлассных игрока. Но Миранчук может стать дополнительным усилением, плюс есть российский паспорт», — сказал Игнатьев.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 15 поединков, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее Миранчук раскрыл, сталкивался ли с русофобией в Швейцарии.