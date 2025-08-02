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Лидер «Зенита» близок к покупке элитного автомобиля

Legalbet: Вендел в ближайшее время станет обладателем Рorsche Cayenne
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист петербургского «Зенита» Вендел отказался от идеи перевезти свой Lamborgini из Бразилии в Россию, сообщает Legalbet.

По информации источника, лишившись надежны на отъезд в Южную Америку в межсезонье, полузащитник принял решение приобрести Рorsche Cayenne для поездок по Санкт-Петербургу.

В межсезонье Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» переиграл «Ростов». Встреча завершилась с результатом 2:1. Во втором туре «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 3 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака назвал главную проблему команды.

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