«Все не так»: легенда «Спартака назвал главную проблему команды

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что новички клуба не оправдывают ожиданий, передает «Матч ТВ».

«Проблема «Спартака» заключается в обороне. В целом у «Спартака» Станковича нет яркой игры. А игроки, которых им покупают, не оправдывают ожиданий. Все не так как‑то», — сказал Ловчев.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков. Антон Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

В матче первого тура РПЛ красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. По ходу встречи были отменены четыре гола «Спартака», а также главный арбитр Василий Казарцев трижды в спорных моментах не назначил пенальти в ворота «Динамо». По итогу ЭСК решила, что все решения арбитра были верными.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» заявил, что у клуба нет шансов на победу в РПЛ.