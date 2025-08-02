Олимпийскую чемпионку арестовали за нападение на возлюбленного

Олимпийская чемпионка Ша'Карри Ричардсон, которая завоевала золото Игр 2024 года в эстафете 4x100, арестована за нападение на возлюбленного, сообщает AP News.

Легкоатлетка была арестована за домашнее насилие четвертой степени. 28 июля она была освобождена.

Полицейский увидел на записи с камер видеонаблюдения, что Ричардсон схватила рюкзак возлюбленного, потянула его, а затем преградила ему путь, когда он пытался уйти. Также Ричардсон кинула предмет, похожий на наушники.

Возлюбленный спортсменки заявил, что не считает себя жертвой и отказался от участия в дальнейшем расследовании.

25 февраля 2025 года в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

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