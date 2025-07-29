«Хотели увидеть Париж»: баскетболист Касаткин раскрыл подробности задержания

Российский баскетболист Даниил Касаткин раскрыл подробности задержания во Франции. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Хотели как можно скорее увидеть такой прекрасный Париж. Выйдя из самолета, мы увидели полицейских, проверяющих паспорта у всех пассажиров. Как только увидели мой, сразу отвели в сторону, не дав даже попрощаться с Аней. Сразу надели наручники, усадили в машину и увезли», — заявил Касаткин.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

В 2016 году россиянин отправился учиться в американскую школу, в 2018 — поступил в университет Pennsylvania State University, где он провел несколько игр в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а в 2019 — вернулся в Россию.

Ранее в деле задержанного во Франции баскетболиста Касаткина не исключили политический мотив.