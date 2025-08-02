Чемпион СССР в составе «Спартака» раскритиковал клуб и призвал отдать деньги нуждающимся

Бывший форвард московского «Спартака» Анатолий Коршунов назвал расточительством трансфер Жедсона Фернандеша за €28 млн, передает «Матч ТВ».

«Столько отдать за трансфер игрока — это явное финансовое расточительство. Лучше бы боссы пустили эти деньги для процветания детско‑юношеского футбола или отдали их нуждающимся», — сказал Коршунов.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Следующий матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил рекордный трансфер клуба.