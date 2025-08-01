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Экс-тренер «Спартака» объяснил рекордный трансфер клуба

Тренер Гладилин заявил, что не ждет ничего сверхъестественного от Жедсона
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Marcel van Dorst/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Жедсон Фернандеш, перешедший из стамбульского «Бешикташа», является темной лошадкой.

«Спартак» никогда такие деньги ни за кого не платил, так что если за Жедсона их дают, то от него, наверное, стоит ожидать качественной игры. При этом ничего сверхъестественного не жду, он играл в Турции — турецкий чемпионат не сильнее российского. Туда обычно приезжают на закате карьеры получать большие деньги, а оттуда стремятся уехать в топ-5 лиг Европы. Все будет зависеть от него, так что посмотрим, как Фернандеш себя проявит», — заявил Гладилин.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Краснодар» переиграет «Динамо» в матче РПЛ.

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