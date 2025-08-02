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Легенда сборной России рассказал, обыграет ли «Спартак» «Акрон» в матче РПЛ

Экс-футболист Мостовой: «Спартак» одержит победу над «Акроном» в матче РПЛ
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что московский «Спартак» обыграет тольяттинский «Акрон» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «ВсеПроСпорт».

«Жду победы «Спартака». Команда заряжена, настроена на викторию в каждом туре. Да и терять очки во втором матче РПЛ подряд «красно-белые» точно не намерены», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Спартак» стартовал с победы в Кубке России по футболу.

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