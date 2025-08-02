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Фанаты «Партизана» обзывали игроков украинского клуба цыганами

Фанаты «Партизана» обзывали игроков украинской «Александрии» цыганами
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Depositphotos

Болельщики «Партизана» скандировали «Цыгане, цыгане» в адрес футболистов украинской «Александрии» во время матча Лиги конференций, который прошел 31 июля. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Telegraf.rs.

Фанаты скандировали «цыгане», когда один из игроков украинского клуба толкнул футболиста «Партизана» и тот упал на газон. После этого на поле произошла стычка. Также фанаты «Партизана» спели песню о братстве с московским ЦСКА и россиянами. В конце также прозвучало скандирование на английском языке, оскорбляющее НАТО.

По итогам двухматчевого противостояния «Партизан» выиграл со счетом 6:0 и в следующем раунде квалификации сыграет с шотландским «Хибернианом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее УЕФА наказал «Александрию» по итогам скандального еврокубкового матча.

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