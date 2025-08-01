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УЕФА наказал украинский клуб по итогам скандального еврокубкового матча

«Александрия» заплатит €20 тысяч за расисткое поведение фанатов в матче ЛК
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ФК «Александрия»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал украинский футбольный клуб «Александрия» из-за болельщиков, которые оскорбляли московский ЦСКА и призывали к насилию по отношению к сербам в матче Лиги конференций против «Партизана». Об этом сообщается на сайте организации.

Известно, что украинцы заплатят €20 тысяч. Также их накажут частичным закрытием трибун при повторном нарушении в течение ближайших двух лет.

По итогам двухматчевого противостояния «Партизан» выиграл со счетом 6:0 и в следующем раунде квалификации сыграет с шотландским «Хибернианом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее российская синхронистка высказалась об отказе украинок от фото.

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