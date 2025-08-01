«Краснодару» предсказали победу в матче против «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что московское «Динамо» не сумеет одержать победу в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против »Краснодара».

По его словам, действующим чемпионам России удастся забрать три очка в предстоящем поединке за счет глубины состава.

«У «Краснодара» все ведущие футболисты здоровы, так что у Мурада Мусаева есть ресурс выставить в основном составе сильнейших игроков. Думаю, что Валерий Карпин еще не поставил игру «Динамо», не все наладил, так что для них ничья будет приемлемым результатом. Но фаворитом в игре является «Краснодар», — заявил Гладилин.

После двух туров «Динамо» набрало четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. В первом матче подопечные Карпина не смогли обыграть «Балтику».

Встреча против «Краснодара» состоится 2 августа на стадионе «Ozon Арена», начало в 20:30 по московскому времени.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» заявил, что у клуба нет шансов на победу в РПЛ.