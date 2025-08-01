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Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что у клуба нет шансов на победу в РПЛ

Бывший гендиректор «Спартака» Первак: у клуба нет шансов на чемпионство
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Александр Вильфн/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак заявил, что у клуба нет шансов на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Шансов на чемпионство у «Спартака» нет. Клуб будет бороться за топ-4. От команды ждут большего, чем она показывает в последние годы. Непонятно, как формируется состав и чем занимается спортивный директор», — сказал Первак.

В матче второго тура РПЛ «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков. Антон Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

В матче первого тура РПЛ красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. По ходу встречи были отменены четыре гола «Спартака», а также главный арбитр Василий Казарцев трижды в спорных моментах не назначил пенальти в ворота «Динамо». По итогу ЭСК решила, что все решения арбитра были верными.

Ранее состояние «Спартака» назвали ужасным.

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