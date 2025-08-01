Новичок «Спартака» о музее клуба: я не фанат истории

Новичок «Спартака» Жедсон о музее клуба: я не фанат истории

Новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша не впечатлил музей клуба, передает пресс-служба команды.

«Я не фанат искусства и истории. Конечно, историю важно знать. Музей у «Спартака» классный. Но мне не очень интересна музейная тема. Не хочу говорить вам вещи, которые не совсем правдивы», — сказал Жедсон.

Официально о переходе футболиста в российский клуб было объявлено 31 июля.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Ранее Владислав Радимов призвал не считать деньги «Спартака» после самого дорого трансфера.