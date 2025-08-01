Самый дорогой футболист в истории «Спартака» рассказал, кто уговорил его перейти в клуб

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал пресс-службе клуба, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао уговорил его перейти в команду.

«У «Спартака» замечательный спортивный директор. У нас сложился отличный контакт. Он — одна из главных причин, почему я здесь», — сказал Жедсон.

Официально о переходе футболиста в российский клуб было объявлено 31 июля.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Следующий матч в Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой назвал безумием трансфер Жедсона в «Спартак».