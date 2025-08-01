Мостовой назвал безумием трансфер «Спартака»

Бывший футболист Александр Мостовой назвал безумием трансфер Жедсона Фернандеша из турецкого «Бешикташа» за €20,78+7,27 млн, передает «РБ Спорт».

«Переход Фернандеша в «Спартак» — чистое безумие, наверное, такое возможно только в РПЛ. Да, это топовый футболист, все-таки выступал на высоком уровне, но за него отдали слишком большие деньги. Это мое мнение», — сказал Мостовой.

Официально о переходе футболиста в российский клуб было объявлено 31 июля.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее легенда московского ЦСКА похвалил «Спартак» за рекордный трансфер.