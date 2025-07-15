Сафонов высказался о поражении в финале клубного чемпионата мира

Вратарь Сафонов о поражении в финале КЧМ: даже из негатива важно извлекать уроки

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале высказался о поражении в финале клубного чемпионата мира от лондонского «Челси», заявив, что даже из негатива важно извлекать уроки.

«Завершать турнир поражением в финале — всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки», — сказал Сафонов.

В решающем матче «Челси» разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Коул Палмер, еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее Дональд Трамп получил золотую медаль клубного чемпионата мира по футболу.