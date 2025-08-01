Легенда «Спартака» о самом дорогом трансфере в истории клуба: я не знаю, кто это такой

Экс-игрок «Спартака» Ловчев о Жедсоне: я не знаю, кто это такой

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что не знает ничего о новичке клуба Жедсоне Фернандеше, передает «Матч ТВ».

«Я вообще не знаю, кто это такой. Вот Солари — интересный футболист, но почему‑то его тренер не ставит. А «Бешикташ» — это не «Реал». Они у себя‑то не чемпионы», — сказал Ловчев.

Официально о переходе футболиста в российский клуб было объявлено 31 июля.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Ранее Жедсон Фернандеш обратился к болельщикам «Спартака».