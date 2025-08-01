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Легенда «Спартака» раскритиковал перешедшего в команду футболиста

Легенда «Спартака» Ловчев раскритиковал перешедшего в команду Заболотного
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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал уровень игры нападающего Антона Заболотного, перешедшего в команду на правах свободного агента, передает «Матч ТВ».

«Заболотный, я в тебя не верю! Через некоторое время он сядет в запас. Думаю, забьет он шесть от силы. Это мало для форварда. Десять — хороший результат», — сказал Ловчев.

В матче 2-го тура против калининградской «Балтики» Заболотный получил прямую красную карточку уже на 11-й минуте. 20 лет назад, в 2005 году, на такой же минуте был удален бывший защитник Эмануэль Погатец, что является рекордом «Спартака» по самому раннему удалению.

Встреча, которая проходила на базе «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 45-й минуте арбитр встречи отменил гол футболиста «Балтики» Брайана Хиля, однако на 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Ранее Заболотному предрекли провал в новом сезоне.

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