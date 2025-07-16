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Новичку «Спартака» предрекли провал в новом сезоне

Экс-футболист Быстров заявил, что Заболотный не проявит себя в «Спартаке»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший российский футболист Владимир Быстров на YouTube-канале «О, футбол» заявил, что новичок московского «Спартака» Антон Заболотный не проявит себя в команде.

«Вы вспомните хоть один матч, когда Заболотный хорошо себя проявил, выходя на замену. Нет таких матчей. Он не проявит себя. Заболотный — наконечник. Когда он играет в основном составе, он полезный», — сказал Быстров.

«Спартак» объявил о подписании Заболотного на правах свободного агента 1 июля.

Заболотный перебрался в «Химки» летом 2024 года из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей. Он покинул подмосковный клуб вместе со всеми футболистами после того, как «Химки» прекратили свое существование.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» раскрыли цель приглашения Заболотного.

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