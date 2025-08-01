Российский боец MMA: нынешний период я называю ласковым, а нас готовили жестко

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), выступавший в лигах Fight Nights и АСА, Расул Мирзаев стал гостем двадцатой по счtту «Боевой зарядки» на площадке Бойцовского клуба Университета «Синергия» Synergy Fight Club, а также сравнил условия для занятия спортом у своего поколения и современного, назвав нынешнее время ласковым.

«В наше время нас гоняли, тренеры плетками пинали, а сейчас на ребенка нельзя неправильно посмотреть. Нынешний период я называю ласковым, а нас готовили жестко и не оставляли другого выбора, поэтому сейчас молодежь более уязвима», — сказал Мирзаев.

Также Мирзаев рассказал о неудачной попытке получить военное образование и о жизни на улице.

«На втором курсе пришлось уйти из-за проблем с начальством в сборную Вооруженных Сил. Начальство бесило, что они не могут мной полностью управлять. Я ушел сам, поняв, что не могу постоянно бодаться и выяснять отношения. Я мог ночевать в Москве в метро и на улице, если было лето. Месяца два-три я жил на улице», — отметил Мирзаев.

Ранее Мирзаев поделился эмоциями после поражения нокаутом.