Российский боец Мирзаев поделился эмоциями после поражения нокаутом
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Расул Мирзаев в своем Instagram поделился эмоциями после поражения нокаутом от казахстанского бойца Армана Оспанова.
По его словам, нахождение в больнице города Алма-Аты помогло ему избежать серьезных травм.
«Друзья, спасибо всем за поддержку! Я вернусь еще сильнее!» — написал Мирзаев.
Напомним, что россиянин проиграл в первом раунде, оказавшись на настиле спустя две с половиной минуты после начала боя.
Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон жестко оскорбил дагестанца Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции в преддверии апрельского титульного боя в Абсолютном бойцовском турнире (UFC).