Российский боец Мирзаев поделился эмоциями после поражения нокаутом

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Расул Мирзаев в своем Instagram поделился эмоциями после поражения нокаутом от казахстанского бойца Армана Оспанова.

По его словам, нахождение в больнице города Алма-Аты помогло ему избежать серьезных травм.

«Друзья, спасибо всем за поддержку! Я вернусь еще сильнее!» — написал Мирзаев.

Напомним, что россиянин проиграл в первом раунде, оказавшись на настиле спустя две с половиной минуты после начала боя.

Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон жестко оскорбил дагестанца Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции в преддверии апрельского титульного боя в Абсолютном бойцовском турнире (UFC).