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Бывший двойной чемпион UFC получил в подарок золотой iPhone

Экс-чемпион UFC Джон Джонс получил в подарок золотой iPhone 16 Pro Max
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jonnybones/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс рассказал в своих соцсетях, что получил в подарок от друзей из Дубая (ОАЭ) золотой iPhone 16 Pro Max.

«Хочу поблагодарить моих друзей из Дубая за то, что они подарили мне этот прекрасный золотой iPhone 16 Pro Max», — написал Джон Джонс.

37-летний Джон Джонс объявил о завершении карьеры.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

23 июля фигуристка Алина Загитова показала в своих соцсетях игрушечного медведя, подаренного ей Яной Рудковской.

«Я знаю, что этот мишка сделан специально эксклюзивно для шоу «Ассоль», для меня. Кастомный мишка, эскиз взят с моего костюма. Естественно, алые паруса тоже имеются», — сказала Загитова.

Ранее жена Сергея Семака рассказала о любимом подарке от мужа.

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