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Жена тренера «Зенита» Семака рассказала о любимом подарке от мужа

Жена тренера «Зенита» сказала, что кот является любимым подарком от мужа
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Жена тренера «Зенита» Сергея Семака Анна в своих соцсетях рассказала, что кот является любимым подарком от мужа.

«Любимый подарок от мужа (не считая детей). Кот Иордан. Мы поссорились, и я его заблокировала (мужа, не кота). Звонит мама: «Что у вас случилось? Сережа приехал к нам и забрал для тебя каких-то котят из монастыря», — рассказала Анна.

Также Анна добавила, что расплылась в улыбке и разблокировала мужа.

Семак женился на Анне в 2008 году, для специалиста этот брак стал вторым, а для его избранницы — третьим. В браке у пары родились пятеро детей, и еще одну девочку они усыновили.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее жена Семака назвала поступок мужа, удививший ее.

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