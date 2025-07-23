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Загитова показала видео с эксклюзивным подарком от Рудковской

Загитова получила игрушечного медведя в подарок от Рудковской
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Алина Загитова показала в своих соцсетях игрушечного медведя, подаренного ей Яной Рудковской.

«Я знаю, что этот мишка сделан специально эксклюзивно для шоу «Ассоль», для меня. Кастомный мишка, эскиз взят с моего костюма. Естественно, алые паруса тоже имеются», — сказала Загитова.

Ледовое шоу Загитовой «Ассоль» по мотивам повести «Алые паруса» прошло 27-28 июня в Санкт-Петербурге. За два дня прошло три показа шоу.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова устроила детокс от социальных сетей.

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