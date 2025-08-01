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Назван фаворит матча «Зенит» — ЦСКА

Непомнящий о матче «Зенит» — ЦСКА: игра на три результата, но «Зенит» — фаворит
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что встреча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА будет на три результата. Его слова приводит «Советский спорт».

«На самом деле игра может закончиться любым из трех результатов, и в этом матче может произойти абсолютно все. Но небольшим фаворитом будет «Зенит»: они играют дома, и это даст им преимущество. Тем не менее, мне кажется, ЦСКА даст бой!» — заявил Непомнящий.

Встреча состоится 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее легенда «Зенита» заступился за Сергея Семака.

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